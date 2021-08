Lukaku al Chelsea favorisce il mercato di Maldini

Ecco perché l'addio di Lukaku all'Inter può favorire il mercato del Milan

Redazione Il Milanista

lla fine l'Inter sta per cedere Romelu Lukaku al Chelsea. Una pessima notizia per i tifosi nerazzurri, un'ottima per i milanisti. L'addio di Big Rom è un duro colpo per i cugini che si sono sentiti traditi dopo la cessione di Hakimi al PSG.

Ma perché il Milan è contento dell'addio dell'attaccante belga? Perché la dirigenza rossonera ne potrebbe approfittare per regalare a Stefano Pioli il trequartista. Non è un segreto infatti che tra i giocatori seguiti dal management rossonero ci sia un giocatore del Chelsea. Il marocchino ed ex Ajax Hakim Ziyech.

Il ragazzo classe '93 piace molto alla dirigenza e al tecnico e ritroverebbe un suo ex compagno di squadra: Olivier Giroud. E proprio il neo giocatore del Milan ha parlato, durante la sua conferenza di presentazione del trequartista: "Ziyech è un grande calciatore. Abbiamo avuto un'ottima connessione anche se abbiamo giocato poche partite insieme. Ha un grande piede sinistro e più giocatori con qualità abbiamo in squadra, meglio è".

Ziyech piace e convince Maldini e Massara soprattutto per la sua duttilità tattica che gli permette di giocare su entrambe le fasce ma anche (e soprattutto) da trequartista dove con il suo sinistro può illuminare l'attacco. Eppure nonostante le sue ottime capacità il tecnico dei Blues Tuchel non lo ritiene come un giocatore imprescindibile. E per questo può partire.

E a seguito dell'enorme investimento compiuto dal club inglese per garantirsi Lukaku ora il Chelsea dovrà vendere qualche giocatore. Tra i partenti Abraham, destinato all'Atalanta, e proprio Ziyech. Maldini proverà a sfruttare gli ottimi rapporti con Marina Abrahimovic offrendo un prestito di diritto di riscatto (la stessa condizione offerta al Real per Brahim Diaz), M a nono solo: infatti nella trattativa potrebbe anche rientrare Bakayoko.

La cessione di Lukaku rimane il più bel regalo per il Milan, i suoi tifosi e anche per Pioli.