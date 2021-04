Luiz Adriano, il Covid e l’incidente: “Lo ammetto, ho sbagliato”

Ecco cosa è successo all'ex attaccante rossonero

Il brasiliano dopo l'avventura in Serie A andò allo Spartak Mosca e poi al Palmeiras. E proprio nella sua nazione il ragazzo aveva ritrovato il sorriso nonostante il contagio da Covid che lo aveva colpito. Ma la sfortuna si è accanita su di lui: il Coronavirus infatti lo ha colpito per la seconda volta. E proprio durante questo contagio l'attaccante ha deciso di violare la quarantena per andare al supermercato. Un'idea folle che lo ha reso protagonista di un'incidente con un ciclista. E' importante sottolineare come l'ex rossonero subito dopo l'incidente si sia fermato per soccorrere il ferito e solo allora è stato fermato. Il Palmeiras ha deciso (giustamente) di multarlo.

Luiz Adriano ha poi fatto mea culpa attraverso un post su Instagram: "Famiglia Palmeiras, purtroppo in una partita importante come quella di domani non potrò essere presente. Sarò fuori ma tifo molto per i miei compagni in campo. Sfortunatamente, sono nuovamente risultato positivo al covid-19. Il 04/01 abbiamo eseguito i test di controllo del club, come ogni settimana, e il mio è risultato positivo. Avevo già contratto questo virus, sono totalmente asintomatico, ho anche il mio reagente IgG, ma le regole del club sono chiare. Sono stato incaricato di stare in una casa in quarantena sotto la supervisione del DM, ma ieri sono andato al supermercato del centro commerciale a portare mia madre che non sa guidare, senza lasciare la macchina e indossando una mascherina, ma ho finito fino a rimanere coinvolti in un incidente in cui una bicicletta ha colpito l'auto all'uscita del parcheggio. Sono rimasto sempre con la maschera e lontano, ma non ho potuto fare a meno di fornire assistenza alla persona che ha subito l'incidente. Tutti stanno bene. Sì, non avrei dovuto uscire di casa, ho sbagliato, lo ammetto! Viviamo tempi difficili, dobbiamo essere tutti attenti e rispettare i protocolli di sicurezza. Possiamo sempre aiutare in qualche modo e, principalmente, riconoscere e imparare dai nostri errori". Ecco il post completo: