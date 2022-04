Luis Alberto è il sogno di Paolo Maldini per la prossima stagione

In vista del prossimo mercato estivo il sogno per il centrocampo di Stefano Pioli porta al profilo di Luis Alberto

Redazione Il Milanista

Tra pochi minuti scenderà in campo il Milan in una partita molto importante e delicata per il campionato dei rossoneri. Alle ore 20.45, infatti, i rossoneri di Stefano Pioli saranno impegnati contro il Torino di Ivan Juric per la 32esima giornata di Serie A. dopo il mezzo passo falso contro il Bologna a San Siro, il diavolo è chiamato a rialzarsi e rialzarsi vuol dire solo ed unicamente vincere per continuare a mantenere la vetta della classifica in questa emozionante quanto logorante lotta Scudetto.

Intanto Paolo Maldini pensa al prossimo anno

Nel mentre, il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini è al lavoro per regalare a Stefano Piolo un mediano dai piedi buoni in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista dei desideri del d.s. Rossonero è Luis Alberto della Lazio. Il giocatore spagnolo ex Liverpool sarebbe un colpo da 90 che certificherebbe la crescita del Milan negli ultimi anni se mai ce ne fosse ancora bisogno di dimostrarla.

Il prezzo della Lazio per Luis Alberto è alto

Secondo la Gazzetta dello Sport la Lazio sarebbe disposta a lasciar partire il proprio forte centrocampista interno ma solamente a fronte di una corposa offerta. Claudio Lotito sarebbe intento a chiedere non meno di 30/35 milioni di euro per Luis Alberto. Una cifra che rispecchia sicuramente le qualità tecniche del ragazzo, ma che non tiene conto dell'età di Luis Alberto, nonché di una certa fragilità fisica.

Paolo Maldini ci proverà in estate

Il Milan sicuramente tenterà l'assalto in estate. Preso atto della valutazione della Lazio, Paolo Maldini è intento ad aspettare l'inizio della sessione estiva di calciomercato per poi trattare con la Lazio e ricevere uno sconto sul cartellino dello spagnolo. La sensazione è che per 25 o al massimo 28 milioni di euro Luis Alberto possa lasciare Formello a fine stagione.

di Sergio Poli