Carlino: «Berardi? Pronto a fare il salto, farebbe bene al Milan»

«Bisogna avere intelligenza per capire quando è il momento per fare il passo. A volte se ne fa uno troppo grosso. Giocare in una grande squadra non è semplice, serve una struttura mentale che ti fai negli anni, non tutti arrivano a 18-19 anni. Se non se la sente, non credo sia da disprezzare questo atteggiamento. Per me è già pronto da 2-3 anni per fare il salto. L’opportunità è arrivata solo lo scorso anno, perché con la Fiorentina c’era più di qualcosa. Se avesse pagato il prezzo giusto, andava via. Adesso c’è la volontà per fare il grande passo e gli anni migliori della sua carriera devono ancora venire»