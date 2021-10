Lucas Hernandez deve andare volontariamente in carcere.

Un giorno da dimenticare per la famiglia Hernandez: Theo è risultato positivo al Covid e il fratello Hernandez deve scontare una pena in carcere

Redazione Il Milanista

I media spagnoli questa mattina hanno riportato un'indiscrezione su Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco e fratello del rossonero Theo. Il francese, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di AS, dovrà scontare una pena in carcere per violenza domestica ai danni della compagna Amelia Llorente.

A emettere l'ordinanza è stata emessa dall'avocato dell’Amministrazione della Giustizia, la signora Aurora Arrebola del Valle un mese fa, il 14 settembre: “Il signor Lucas François Bernard Hernández è chiamato a comparire in questa Corte il 19 ottobre 2021, alle ore 11:00, al fine di essere personalmente tenuto ad entrare volontariamente entro dieci giorni nel centro penitenziario di sua scelta” e il suo appello è stato respinto in quanto non incensurato.

I fatti, secondo quanto riportato da AS risalgono al 3 febbraio 2010 quando Lucas giocava nell'Atletico Madrid. Il difensore si rese protagonista di un abuso nell’ambiente familiare in luogo pubblico. E per questo motivo il Tribunale di Madrid condannò lui e la moglie a 31 giorni di servizio alla comunità e, soprattutto, ai due fu impedito di avvicinarsi o di avere contatti per sei mesi. Un divieto che i due non ascoltarono tanto che la coppia partì per la luna di miele a Miami e al ritorno, avvenuto il 13 giugno alle 9.30, furono catturati all'aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas poco dopo l'atterraggio.

Il fratello del terzino rossonero fu arrestato e messo a disposizione del Tribunale di Violenza contro le Donne numero 3 di Madrid e in seguito rilasciato. La moglie Amelia Llorente fu identificata ma non detenuta. Il motivo? Il tribunale non aveva ancora notificato l'ordine restrittivo.

Solo due giorni fa Lucas Hernandez, insieme al fratello Theo, avevano festeggiato la vittoria dell'UEFA Nations League con la vittoria della Francia sulla Spagna. Il difensore aveva postato su Instagram una foto con il fratello rossonero e il commento: "Una coppa in famiglia".