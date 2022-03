Lotta Scudetto: ecco a confronto i calendari delle pretendenti

Mancano soltanto otto giornate al termine del campionato. Ecco a confronto i calendari delle prime quattro squadre.

Il campionato italiano sta per terminare e la lotta per lo scudetto entra nel vivo. Mai come quest’anno in Serie A c’è incertezza su quale squadra possa vincere il titolo, perché le squadre ai primi posti sono molto simili tra di loro e meriterebbero ognuna di vincere per quanto dimostrato in campo. Nessuna formazione è rimasta in vetta per tutta la stagione, ma il primo posto ha visto alternarsi più volte le varie pretendenti. Per lungo tempo si è pensato che la favorita per lo scudetto fosse la formazione nerazzurra, che però ora si trova in terza posizione.