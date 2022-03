Colombo: “Il Milan è un sogno ed un pensiero, ma per ora..”

Lorenzo Colombo , baby attaccante rossonero in prestito alla SPAL ha concesso un’intervista al quotidiano Tuttosport

Lorenzo Colombo , baby attaccante rossonero in prestito alla SPAL ha concesso un’intervista al quotidiano Tuttosport ed è stato interpellato sul calo avuto dopo una prima parte di stagione decisamente buona: “Dal mio punto di vista non è successo niente. Sono un 2002 ed è il mio primo anno in una prima squadra. Sono consapevole delle mie capacità, ma sono anche cosciente di ciò che mi serve per migliorare. Lavoro duramente. Certamente è un momento un po’ così, manca il gol. Questi momenti capitano e ti fanno crescere”.

L’allenatore Venturato ha dichiarato di averlo visto un po’ scarico fisicamente e mentalmente , ma il centravanti 20enne spiega di stare bene: “Non è successo nulla, è solo un momento in cui mi viene più difficile dare un contributo più importante alla squadra e questa è una cosa che fa arrabbiare pure me. Rispetto l’allenatore, sicuramente voleva dirmi qualcosa”.

Colombo dice di sentirsi comunque cresciuto molto sia dentro che fuori dal campo. Chiaramente ha ancora tanto da imparare, ma crede in sé stesso e ora è concentrato sulla SPAL: “Al momento penso alla SPAL. Ovviamente il Milan è un sogno e un pensiero, ma adesso rimane da parte. Non ci penso tanto e sono convinto che se me lo meriterò probabilmente ci tornerò. È importante prepararsi al meglio se capiterà l’occasione”. A fine stagione lui e il Milan dovranno parlare di futuro. Lorenzo sull’argomento commenta così: “Il mio futuro passa dal Milan perché io sono qua in prestito secco. Sinceramente non ci sono neanche pensando, perché ho la testa proiettata a finire questa stagione. Per il futuro ci sarà tempo”.