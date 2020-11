Longoni: “Credo sia arrivato il momento di far calciare i rigori a Kessié”

MILANO – Dal proprio canale YouTube “Milan Hello” il noto giornalista di Telelombardia Andrea Longoni ha parlato dei rigori sbagliati da Zlatan Ibrahimovic in stagione. Ecco le sue parole: “Se una squadra come il Milan ha un giocatore così carismatico in squadra come Ibrahimovic, non è facile dirgli di farsi da parte per far calciare i rigori a Kessiée, dovrebbe essere mister Pioli a dirglielo. Dopodiché credo stia all’intelligenza di Ibrahimovic stesso capire che è il caso di fare un passo indietro. Prima dell’ultimo errore contro il Verona pensavo fosse il caso di andare avanti con Ibrahimovic rigorista della squadra, ma ora con un ulteriore rigore sbagliato e calciato malissimo, penso sia arrivato il momento di lasciare il compito di farli tirare a Kessié. Ibra tiene molto ai gol personali e alla classifica marcatori, ma il bene della squadra viene prima“.