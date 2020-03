MILANO – Bruno Longhi ha detto la sua sul possibile approdo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera ai microfoni di Radio Sportiva: “Non lo vedo adatto a una squadra che vuole tornare grande. Ha portato in alto formazioni medio-piccole e le sue avventure sono finite per dimissioni. Mi ricorda De Boer all’Inter, non una grande idea”.