Dieci anni fa a Malmo

Redazione Il Milanista

Dall'editoriale dell'AC Milan:

"L'estate del 2021 è quella del decennale. L'anniversario di quella amichevole che tutta Malmö ricorda, con Zlatan Ibrahimović in campo per 61 minuti con la maglia del Milan in quell'Eleda Stadium che all'epoca aveva un altro nome per motivi di sponsorizzazione. Per quella amichevole fra Malmö e Milan, in cui a metà gara furono premiati i familiari di Gren, Nordahl e Liedholm, impazzirono anche i diritti televisivi.

Li acquistarono in Brasile, in Polonia, in Turchia, in Georgia, anche nel mondo arabo con la diretta della gara su Al Jazeera. Era il 14 agosto del 2011 e c'era grande attesa anche nel condominio al civico 5 di Cronmans väg, lo stabile in cui Zlatan abitava da ragazzo.

L'arrivo di Zlatan per il Malmö-Milan di dieci anni fa era come corrente elettrica sulla pelle della zona. Un crogiolo di etnie a Rosengård, il quartiere in cui è cresciuto Ibra, tra almeno trenta nazionalità e svariate religioni. Presentata come "The Champions Game", la partita era diventata ben presto lo Zlatan game. Del resto, a Malmö, un po' tutto è Zlatan.

C'e la statua di Ibra, c'è lo Zlatan Court in tartan rimesso a nuovo dal campione svedese al centro del quartiere. C'è stata anche qualche incomprensione di recente, ma Zlatan ama tutta la Svezia, da Malmö a Stoccolma. Nazionale compresa, come conferma la voglia che aveva di dare una mano all'Europeo. Lo Zlatan Game, dieci anni fa, finì 2-2. E Zlatan pedala ancora oggi."