Lo sfogo di Graziani: “Al VAR devono smettere di giocare a carte durante le partite!”

MILANO – Attraverso i microfoni di SportMediaset, Ciccio Graziani si è duramente espresso sul modo in cui viene utilizzato (o non utilizzato) il VAR: “Agli arbitri che sono al VAR dico di smettere di giocare a carte durante la partita e di iniziare a guardare il campo. Non è possibile che si verifichino errori così grossolani. Ha ragione l’Inter: se mandano l’arbitro al monitor e lui lo va a rivedere, si accorge subito che quello su Perisic è rigore netto. Il VAR esiste per correggere gli errori dell’arbitro, ma se non viene utilizzato perde credibilità”.