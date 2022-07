Il Milan Femminile è in ritiro a Livigno fino a venerdì

Le ragazze del Milan Femminile sono in ritiro in quel di Livigno fino a venerdì. Il comunicato ufficiale del Milan

Il Milan ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito al ritiro estivo in quel di Livigno per le ragazze del Milan Femminile allenate da Maurizio Ganz.

“Laura Fusetti - alla sua quinta stagione in rossonero - e Christy Grimshaw - che per il terzo anno consecutivo vestirà la maglia numero 11 - sono state le protagoniste della conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio alle 17.00 presso il Centro Sportivo Aquagranda, una struttura apprezzata dagli atleti: l'area Fitness&Pool è composta da una piscina semi-olimpica di 25 metri, costruita con tecnologia Myrtha, e una sala fitness di 350mq. Anche la squadra femminile AC Milan ha scelto Aquagranda come luogo in cui allenare le ragazze rossonere”. Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito del Milan in merito al ritiro delle ragazze rossonere in quel di Livigno.