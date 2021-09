Liverpool-Milan | Le formazioni ufficiali: davanti c’è Rebic

Ecco le formazioni ufficiali di Liverpool-Milan prima giornata del Gruppo B di Champions League

Redazione Il Milanista

E' arrivato finalmente il giorno del ritorno in Champions League del Milan. Tra poco meno di un'ora infatti i rossoneri scenderanno in campo per affrontare la prima giornata del Girone B della competizione più importante d'Europa.

Pioli è stato costretto a rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, rimasto addirittura a Milano. Solo panchina, invece, per Oliver Giroud e Sandro Tonali. L'ex Brescia ha avuto qualche linea di febbre e non è al meglio della condizione fisica. Il tecnico rossonero per il resto si affida ai suoi titolarissimi con Maignan tra i pali. Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez a comporre la linea difensiva. Diga davanti la retroguardia composta da Ismael Bennacer e Franck Kessié. Davanti spazio a Rebic mentre alle sue spalle agiranno Saelemaekers, Diaz e Rafael Leao.

Grandi novità per il Liverpool che schiera il tridente composto da Momo Salah, Diogo Jota e Origi. In panchina invece Mané e Firminho. I due siederanno accanto a un altro big dei Red come Van Dijk.

Liverpool Vs Milan: le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Keita, Fabinho, Henderson, Salah, Jota, Origi.

A disposizione: Adrian, Kelleher, Van Dijk, Konate, Thiago, Milner, Mane, Chamberlain, Jones, Minamino, Tsimikas, Phillips.

Allenatore Jurgen Klopp

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebić.

A disposizione: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Tonali, Florenzi, Maldini.

Allenatore: Stefano Pioli.