LIVE | SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: Chi affronta il Milan?

Tempo di pensare ai gironi della 67esima edizione della Champions League, il cui sorteggio si svolgerà giovedì a Istanbul alle 18.

Ci siamo. Oggi il Milan rientra ufficialmente tra le grandi d'Europa. L'emozione sarà tanta per tifosi, calciatori e dirigenza, perchè alle 18 va in scena il sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League. Inter in prima fascia ma quanti pericoli, la Juve in seconda sorride. L'Atalanta eviterà il bis con l'Ajax, per il Milan possibile girone di ferro. Confermate le 5 sostituzioni anche per la Champions League 2021/2022. Importante invece la modifica al regolamento: le partite che termineranno in pareggio nel computo totale dei gol dopo la gara di ritorno, andranno ai supplementari e, se necessario, ai calci di rigore, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra.