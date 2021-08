LIVE | Sampdoria VS Milan: segui il live del match

Ecco il live di Sampdoria - Milan partita di esordio dei rossoneri in questa Serie A

Il Milan inizia il suo cammino nella nuova Serie A contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Una partita complessa da non sottovalutare: la formazione di Stefano Pioli ha l'obbligo di iniziare al meglio la stagione per confermare i progressi della scorsa stagione, quando il Milan ha lottato contro i cugini dell'Inter per lo scudetto. L'obiettivo rimane la qualificazione in Champions League, ma sognare non costa nulla.