Conferenza stampa Pioli: “Ibra e Rebic out domani, Tomori in panchina”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby della Madonnina. Ecco le parole del mister del Milan.

Sulle scelte in mezzo al campo

“Bisogna tenere in conto le caratteristiche delle squadre avversarie. Serviranno tanto movimento e tanti inserimenti

“Purtroppo sia Zlatan che ante non saranno a disposizione per domani. Tomori sarà disponibile ma non partirà dall'inizio”.