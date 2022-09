Pioli in conferenza: “Torna Rebic, Origi ancora out. Inizio non eccellente”

Domani sera il Milan tornerà in campo per l’ottava giornata di campionato. Segui live la conferenza stampa di Pioli della vigilia.

Sulla ripresa: “giocheremo 12 partite in 44 giorni, tanti impegni. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità, non mi piace quando si dice di dover gestire le energie. Dobbiamo preparare al meglio ogni partita, consapevoli di dover dare tutto per ogni partita”.

Come sta la squadra: “come sta la squadra lo vedremo domani, perché le pause sono sempre complicate. Ieri i giocatori mi sono piaciuti molto, perché ho visto intensità e ritmo. Sarà convocato Rebic, Origi no perché non sta molto bene ma procede bene il suo recupero. Non ci sarà Theo. Tutti gli altri stanno bene”.

Giroud: “Giroud è un campione in tutto, in campo e fuori. Gli abbiamo fatto tutti gli auguri, ha grande voglia di far bene ma non ci sorprende perché lo conosciamo bene”.

Sui toscani: “i dati ci dicono che l’empoli prova ad aggredirti e a non farti giocare. Saranno importanti le posizioni che daremo durante il possesso palla perché saranno molto importanti le posizioni dei giocatori senza palla”.

Sul gruppo: “Noi siamo un gruppo coeso dove tutti sono disponibili per aiutare la squadra. Ho un gruppo forte e perciò ho la certezza che chi scenderà in campo domani sostituirà bene gli assenti”.

Sulle prime sette gare: “vincere in trasferta è il nostro obiettivo. Non so se è una casualità la partita di sassuolo, in tutte le altre abbiamo meritato quei punti lì. Veniamo da una sconfitta che non succedeva da tanto tempo, perciò vogliamo ripartire tutto. Per i gol subìti si li abbiamo analizzati, per vedere i nostri dati. Siamo la squadra che concede meno agli avversari, ma in troppe situazioni non abbiamo avuto la lucidità per subire meno gol”.

Sull'inizio: “abbiamo fatto un buon inizio di campionato, ma non eccellente. Potevamo fare di più. Le prestazioni e i risultati devono andare di pari passo, ma non sempre ci siamo riusciti. Dobbiamo ripartire velocemente. In Champions abbiamo fatto meglio rispetto allo scorso anno”.

Pobega: “Tommaso è diverso dagli altri, meno palleggiatore, più incursore. Ha una stazza diversa dagli altri. Sta crescendo ed è importante per noi”.

Ballo-Tourè: “è una stupidata, perché ho grande fiducia in lui. È cresciuto tanto, ha avuto bisogno del suo tempo per capire molte cose. Ha tutta la mia fiducia”.

“Abbiamo altre caratteristiche e voglio sfruttare le caratteristiche dei miei giocatori. Non giocherà un mediano in trequarti, ma direttamente un trequarti”.

Difesa a tre: “In questo momento non abbiamo il tempo per trovare altre soluzioni. Finchè vedrò una squadra compatta e dei numeri positivi, vuol dire che l’impianto di gioco funziona. Non vedo la necessità di cambiare per la partita di domani”.

Vranckx e Adli: "Abbiamo seguito tutti i nostri giocatori in nazionali, soprattutto i nuovi per conoscerli ancora di più. Sono pronti, sono giocatori con potenzialità, si giocano il posto con altri grandi giocatori".

Su CDK: “mi aspetto tutto quello che ha fatto contro il napoli. Ha dato molte soluzioni, sta continuando a crescere e diventerà sicuramente un campione. Deve solo continuare così”.

Su domani: “domani è importante perché e una partita da affrontare nel migliore modo possibile per ripartire”.

Sull’arbitro donna: “io protesto sempre poco (ride). Bisogna avere grande rispetto, perché svolgono una posizione importante e difficile soprattutto in Italia. L’introduzione della tecnologia può aiutare gli arbitri a scendere in campo con più tranquillità. Voglio vedere arbitri più sereni e faccio i miei auguri per il debutto a Sassuolo. Ci vuole rispetto per un ruolo molto difficile”.

Rebic: “si lui è assolutamente consapevole della sua importanza ed è giusto così. È un giocatore forte ed è un rientro importante. Domani non sarà ancora pronto, ma è essenziale”.

Partita delicata: “Si è particolare perché viene dopo una sconfitta. È troppo importante cominciare bene questa seconda parte della stagione e vincere sarà positivo”.

Idee di gioco: “Le idee servono per dare ai giocatori le migliori soluzioni possibili. Poi sono il talento e le qualità che mettono in campo a rendere buone le mie idee”.

Occasioni da gol: “credo che con il napoli abbiamo avuto tante occasioni da gol. Una squadra come la nostra sa che sforzo compie per arrivare a queste situazioni. Dobbiamo premiarci per arrivare alla rete dopo tanti sforzi. Dobbiamo lavorare ancora di più per arrivare a segnare ancora di più”.

Sull'Empoli: “Va molto sugli esterni con tante belle qualità. La conosciamo e cercheremo di limitare le loro giocate”.

Concretizzare di più: “credo che dobbiamo concretizzare di più le tante occasioni offensive ed essere più attenti. In alcune situazioni con più attenzione avremmo impedito agli avversari di essere così pericolosi”.