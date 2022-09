Pioli: “È importante iniziare bene il girone. Incontro con Cardinale positivo”

Domani sera Il Milan disputerà la prima partita del girone di Champions League. Segui live la conferenza stampa di Pioli della vigilia.

Domani sera il Milan affronterà il Salisburgo alla Red Bull Arena, per la prima gara del girone E di Champions League. In attesa del big match, tra pochi minuti Stefano Pioli e Davide Calabria parleranno nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Pioli: “La missione del Milan è dimostrare che l’esperienza dello scorso anno ci è servita e che possiamo essere competitivi anche in Europa. È importante iniziare bene il girone e ottenere subito una vittoria. L'incontro con Cardinale è stato molto positivo, persona con grande passione e carisma. Il Milan è un club solido".

Calabria: “Non vediamo l’ora di cominciare la CL. Ci siamo preparati molto bene e tutti non vediamo l’ora di iniziare questa competizione. Una competizione come la CL deve essere la nostra casa, quindi siamo prontissimi per domani”.

Pioli: “Dobbiamo affrontare questo impegno con grande entusiasmo, rispettando i nostri avversari che hanno molto valore. Ma lo faremo rispettando le nostre caratteristiche”.

Calabria: “Diciamo che lo scorso anno sia stato uno dei gironi più difficile della storia della CL. Abbiamo fatto un buon girone. Sicuramente giocare queste partite ti fa crescere come giocatore. Vedo ora una squadra più matura, abbiamo giocato più partite insieme. Il ritmo è molto più alto in CL, fa solo bene giocare queste partite. Non vedo l’ora di giocare domani sera”.

Calabria: “Una cosa che mi ha colpito dei nuovi è la voglia di mostrare il loro valore. Sono ragazzi vogliosi, pronti a dimostrare i loro valori sul campo. CDK? non gli manca il talento, potrà darci delle soluzioni importanti in campo. Origi? Non pensavo avesse questa forza fisica, è davvero forte”.

Pioli: “Le scelte le farò domani mattina nelle ultime rifiniture. Oggi i ragazzi sembravano che stessero tutti bene. Le valutazioni le ho già fatte ma domani mattina farò le scelte definitive”.

Calabria: “Sicuramente ci è servito tanto la partita con il Liverpool e con il Porto. Ci hanno fatto capire la forza di queste squadre, le loro qualità. Ma un anno dopo siamo ponti, abbiamo già vissuto questa competizione. Abbiamo acquisito tutto quello che ci serve per fare bene rispetto allo scorso anno”.

Pioli: “Krunic è stato inserito nella lista perché pensiamo che dalla prossima gara di CL possa essere disponibile. Per Florenzi aspettiamo il comunicato dello staff per capire i tempi di recupero”.

Pioli: “Abbiamo visto tutte le partite del Salisburgo perché dobbiamo conoscere bene il nostro avversario. Giocano molto bene, con giocatori che hanno grandi qualità. Li affronteremo con molto rispetto ma anche con molto determinazione”.

Calabria: “Penso che ci vorrà del tempo. È un percorso molto lungo e ci sono squadre molte squadre più pronte a livello economico rispetto a noi per vincere. Noi faremo tutto il meglio possibile per affrontare questa competizione. Siamo il Milan e un giorno faremo di tutto per provare a vincerla. Mi auguro che un giorno potrò fare quello che ha fatto Paolo (alzare la Champions League, ndr)".

Pioli: “Domani avremo un buon test per quanti riguarda intensità e ritmo. Ci siamo preparati per avere lo stesso ritmo loro per poi cercare di mettere in campo le nostre qualità”.

Pioli: "Hanno tanti giocatori di prospettiva molto forti che probabilmente potranno ripercorrere le orme di Haaland e Mane. Sono una squadra molto forte che rispettiamo".