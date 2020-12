LIVE – Alle 13.00 il sorteggio di Europa League: Milan pericolo Benfica e Real Sociedad

MILANO – Alle 13.00 il Milan saprà la propria avversaria per i sedicesimi di finali d Europa League. Poche regole per il sorteggio dove non si potranno affrontare le connazionali e le squadre affrontate nel girone. A Nyon, oltre al Milan, saranno teste di serie insieme a Arsenal, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Leicester, Milan, PSV, Rangers, Roma, Tottenham, Villarreal, Ajax, Bruges, Manchester United, Shakhtar Donetsk e Napoli. Le non teste di serie, e possibili avversarie, invece sono Anversa, Benfica, Braga, Granada, Lille, Slavia Praga, Stella Rossa, Dinamo Kiev, Krasnodar, Olympiacos, Salisburgo, Young Boys, Real Sociedad, Molde, Wolfsberger e Maccabi Tel Aviv. Segui con la diretta dei sorteggi di Europa League con IlMilanista.it