Lippi: “Rischiamo che il campionato venga deciso dai contagi”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Rai Radio 1, Marcello Lippi, ex CT della Nazionale, si è espresso sulla situazione del calcio alla luce dell’emergenza per la pandemia: “Sono favorevole ad una parziale riapertura degli stadi. Non mi sembra questo il problema. In alcuni impianti, dove ci sono ottantamila posti, possono essere presenti tranquillamente ventimila spettatori mantenendo una distanza di sicurezza. Campionato deciso dai contagi? Se la situazione rimane questa, il rischio c’è”.