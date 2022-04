Lippi: “Pioli merita solo complimenti per il modo in cui fa giocare il Milan”

L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana Marcello Lippi ha parlato del Milan al Corriere dello Sport

Redazione Il Milanista

In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato Marcello Lippi che sul Milan ha detto: “Pioli merita i complimenti per come ha fatto giocare la squadra durante l’arco della stagione. Un momento così così ci sta, ma non è ancora finita e comunque il Milan è sempre davanti”.

Sull'equilibrio in Serie A

“Un equilibrio che in Italia nelle ultime stagioni non c’è mai stato perché a questo punto la Juventus o l’Inter lo scorso anno avevano, più o meno, ipotecato il titolo. Adesso non ci sono più scontri diretti e avranno un valore incredibile gli incontri che l’Inter, il Milan e il Napoli giocheranno con le medio-piccole. Non c’è niente di scontato e l’impresa della Fiorentina al Maradona lo conferma: chi vuole vincere lo scudetto non potrà permettersi errori. Anche se ultimamente ho visto l’Inter meglio delle altre due, tutte e tre hanno chance di conquistare il tricolore. La differenza la faranno i dettagli”. Queste le parole in esclusiva al Corriere dello Sport dove ha parlato Marcello Lippi.

Bobo Vieri ha invece parlato dell'Inter nella corsa Scudetto

In esclusiva alla Bobo tv ha parlato Christian Vieri che sulla lotta Scudetto e sull'Inter ha detto: "L'Inter ha dominato, poteva fare 5 gol. Altra categoria, 3 punti importantissimi a Torino e non hanno lasciato niente al caso contro il Verona. Si è ripresa il primato se vince a Bologna. Pensavo avrebbe fatto più fatica col Verona, ha dominato. Lo stadio era una bolgia, stadio pieno e la squadra c'era, era in partita". Queste le parole di Bobo Vieri che in esclusiva ha parlato alla Bobo tv.

Alfredo Pedullà ha invece parlato di un obiettivo rossonero

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di un obiettivo rossonero che in queste ore avrebbe scelto il Milan e ha detto: “Origi avrebbe potuto accettare proposte dall’Inghilterra o più remunerative dalla Turchia, invece ha voluto ribadire il suo desiderio di andare al Milan. Guadagnerà circa 4 milioni, bonus compresi, a stagione”.