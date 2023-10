Lippi: “Milan-Juve è quasi sempre una sfida scudetto. Questa lo è”

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove si è focalizzato..

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove si è focalizzato sulla gara tra il Milan e la Juventus.

"Milan-Juve è quasi sempre una sfida scudetto. Questa lo è. Si tratta di due squadre tra le più in forma. Giocano bene, ognuna con il suo stile, fanno risultati, hanno tanta qualità, sono lassù in classifica. Equilibrio totale. E quindi la anticipo. Non mi chieda chi vince perché non lo so: sarò alla tv, curioso come tutti".

Juve senza coppe: "Le coppe fanno crescere, caricano, completano il percorso stagionale. Danno più di quanto tolgano. Però per la Juve il discorso è diverso».

Perché?

"Perché la Juve sa che è fuori dalla Champions non per colpa sua, ma per ragioni extra campo. Sa che altrimenti sarebbe a lottare in Europa con le altre big, come sempre. E quindi: da un lato risparmierà energie per lo scudetto, dall’altro convoglierà questa “rabbia” per ottenere il massimo. E naturalmente qualificarsi per il prossimo anno".

Una coppia come Vlahovic-Chiesa è da top club.

"La Juve ha un grande attacco. Ci sono anche Kean e Milik quasi titolari. Vlahovic è un centravanti fortissimo, uno che segna sempre. E Chiesa, be’, mi spiacerebbe se non ci fosse: perché in partite come queste è sempre protagonista".

Un giocatore che le piace?

"Bremer è un grande difensore, nella tradizione dei centrali della Juve".

