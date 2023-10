Lippi: “Milan-Juve sfida scudetto, sono tra le squadre più in forma”

Sulla favorita

“E quindi la anticipo. Non mi chieda chi vince perché non lo so: sarò alla tv, curioso come tutti. La Juve ha un grande attacco. Ci sono anche Kean e Milik quasi titolari. Vlahovic è un centravanti fortissimo, uno che segna sempre. E Chiesa, be’, mi spiacerebbe se non ci fosse: perché in partite come queste è sempre protagonista".