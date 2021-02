Lippi conferma: “Milan? Lotterà fino alla fine per lo scudetto”

MILANO – Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, in occasione della trasmissione Radio Anch’io Sport. Lippi si è soffermato a commentare tutto il weekend calcistico. Vi riportiamo le sue parole che riguardano il Milan. Lippi: “I rossoneri restano in piena corsa per lo scudetto nonostante la sconfitta contro lo Spezia, e ci mancherebbe altro. Hanno colmato, dopo il mercato, anche l’unica lacuna che avevano, ovvero la profondità della panchina. Voglio fare un complimento poi allo Spezia, è la squadra che mi piace di più in Serie A. Vincenzo Italiano sta facendo un grandissimo lavoro perché venire dalla Serie B e fare queste cose è una grande cosa. Tornando al Milan, dico che lotterà fino alla fine, ne sono certo. Le sue rivali saranno l’Inter e la Juventus. Quando in rosa si hanno Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, le chance di vincere aumentano perché i campioni fanno la differenza”.

Amche Paolo Condò si è detto fiducioso su una ripresa rossonera: “Al secondo traguardo intermedio del campionato l’Inter ha sorpassato il Milan in testa alla classifica. Il primo tratto (10 gare) è quello che coincide con i gironi delle coppe; il secondo (12 gare) riguarda il periodo da dicembre a febbraio nel quale tutte le squadre giocano più o meno — c’è la coppa Italia — le stesse partite; il terzo è il più lungo (16 gare) e copre la fase decisiva delle coppe europee. Ecco, l’Inter è andata in testa alla vigilia del periodo in cui giocherà meno o molto meno delle sue rivali, dipende da quanto lontano andranno in Europa. È un primato che verrà sottoposto a verifica fin da domenica, quando il Milan proverà a usare il derby per il controsorpasso”.