Lille-Milan, i rossoneri sbattono sul muro francese

MILANO – Il Milan affronta il Lille nella quarta giornata del girone di Europa league. Dopo la durissima sconfitta per tre a zero dell’andata i rossoneri cercano il riscatto. Nel corso del primo tempo assistiamo ad una partita equilibrata, con tentativi da entrambe le parti che non portano però ad alcuno sconvolgimento del risultato. Basta poco invecee nel corso del secondo tempo, esattamente 40 secondi, perché il Milan passi in vantaggio. Lancio perfetto in profondità da parte di Tonali, controllo di Rebic che attende il momento giusto per servire centralmente Castillejo, che non sbaglia e batte l’estremo difensore del Lille. Pochi minuti dopo il Lille trova il pareggio complice una disattenzione difensiva milanista: scambio rapido di 3 giocatori del Lille e Donnarumma battuto. Da questo momento in poi il Lille si chiude e il Milan non sfonda: finisce 1-1 e il Lille resta in testa al girone di Europa League.