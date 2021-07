Liguria rossonera

Pobega e Brescianini ma non solo

"L'anno ligure è stato importante. Di crescita, di ulteriore esperienza. Venti partite e sei gol per Tommaso Pobega in Serie A con lo Spezia, 31 presenze e due reti per Marco Brescianini con la Virtus Entella. Diverso solo il timing per i due giovani centrocampisti rossoneri: classe 1999, Pobega è stato a Spezia nel suo terzo anno di prestito, questa volta in A dopo la B con il Pordenone e la C con la Ternana; mentre il 2000 Brescianini ha fatto l'Entella e la prossima stagione giocherà a Monza, Club che punta alla promozione in Serie A.