Lieto fine per il tifoso cileno. Ecco il regalo del Milan

Dal Cile era arrivato a Milano sperando di poter entrare per la prima volta nella sua vita nel mitico Stadio Meazza per godersi la partita Milan – Genoa. Una volta in Italia però, David ha avuto una brutta sorpresa. A causa dell’allarme Coronavirus, l’incontro era stato posticipato.

Deluso, ha voluto condividere la sua storia sui social, ottenendo prima la risposta di uno dei difensori del club rossonero Davide Calabria, e poi l’invito a Milanello per assistere agli allenamenti.

Ovviamente il ragazzo non si è fatto pregare, come testimoniano le foto pubblicate dal club stesso sul proprio profilo Twitter.

“Incarni il vero spirito Rossonero”, il cinguettio.