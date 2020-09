L’Hellas batte l’Udinese 1 a 0. A segno Favilli

MILANO – L’Hellas, dopo la vittoria a tavolino contro la Roma, sale in vetta alla classifica grazie alla vittoria sull’Udinese. A segnare il gol vittoria è stato Favilli, il classe ’97 arrivato in prestito a Verona durante questo calciomercato. Per l’attaccante di proprietà del Genoa è la prima marcatura in Serie A.