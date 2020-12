L’ex Milan Papin sfida Benzema, chi è il miglior attaccante francese?

MILANO – Jean-Pierre Papin è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo attaccante, tecnico dello Chartres. È ritenuto da molti uno dei più grandi attaccanti francesi della storia. Raggiunse il suo più grande successo mentre giocava per le file del Marsiglia, dove nel 1991 fu anche insignito del Pallone d’oro.

LE PAROLE DELL’EQUIPE E I RISULTATI RAGGIUNTI CON LA MAGLIA DEL MILAN – Proprio uno dei massimi quotidiani francesi, nello specifico L’Equipe oggi in edicola, ha posto il quesito su quale siano gli attaccanti più forti della storia del calcio francese. Una domanda a cui Jean-Pierre Papin, ex campione del Bleus con un passato al Milan (Nel 1991 vince il Pallone d’Oro con l’Olympique Marsiglia e l’anno successivo si trasferisce al Milan per 14 miliardi di lire, con cui perde la finale di Coppa dei Campioni proprio contro il Marsiglia. A Milano tiene un rendimento incostante, vincendo comunque due scudetti (1992-1993 e 1993-1994), due Supercoppe italiane (1992 e 1993) e la Champions League del 1994) ha dato la sua risposta.

LE PAROLE DI JEAN-PIERRE PAPIN SULL’ATTACCANTE FRANCESE PIU’ FORTE DI SEMPRE – “Benzema il più forte? Mi è sempre piaciuto Karim, appena lo vedi giocare, senti che ha qualcosa in più degli altri. È un marcatore a suo agio con ogni tipologia di gioco, sia tecnicamente che fisicamente. Riesce a pesare sulla difesa avversaria, a trovare la deviazione vincente, ad anticipare il movimento degli avversari e trovare sempre una soluzione soluzione. Ma per me, però, Bernard Lacombe è il più grande. È l’immagine dei centravanti di questo Paese, l’emblema dei club in cui ha giocato, Lione e Bordeaux. Al secondo posto ci sono io, che non avevo lo stesso modo di giocare di Bernard, che era più simile a Gerd Muller, ma ho proposto uno stile diverso di centravanti”.

