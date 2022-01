Milan, lesione al menisco per Tomori. Probabile 1 mese di stop

Lesione al menisco per Tomori. Il difensore dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. Si prospetta un mese di stop.

Tomori è una presenza essenziale per il reparto difensivo del Milan, soprattutto data l’assenza di Kjaer (che dovrà rimanere fuori dal campo per tutta la stagione (a causa della rottura del legamento crociato). I tempi di recupero per l’inglese si aggirano intorno a un mese. Molto probabilmente mister Pioli dovrà rinunciare alla sua presenza nel derby contro l’Inter, in programma il 6 febbraio (gara fondamentale per la classifica e per la conquista dello scudetto). Come riporta Repubblica, nel comunicato ufficiale si precisa che "dopo l'operazione in artroscopia verrà diramato un secondo comunicato ufficiale" per stabilire i tempi e le modalità di recupero.