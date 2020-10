L’Equipe – Paquetà: “Nessuna vendetta contro il Milan, anzi. Qui posso ritrovare il mio calcio”

MILANO – L’ex giocatore del Milan Lucas Paquetà, appena trasferitosi all’Olympique Lione, ha rilasciato un’intervista a “L’Equipe“. Ecco le sue paroel: “Milan? Non c’è nessun desiderio di vendetta oggi. Anzi, sono persino grato per questa esperienza, nonostante possa esser stata dolorosa. Adesso rivoglio il mio buon calcio, il calcio brasiliano, quello felice. Qui sento l’energia giusta per ritrovarlo. Voglio portare gioia al gioco della squadra, come mi ha chiesto Juninho“.