MILANO – Il futuro prossimo di Moise Kean non sarà in Italia. L’attaccante azzurro, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, sarebbe pronto a vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Il giocatore dell’Everton di Carlo Ancelotti andrà in Francia in prestito. Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile trasferimento al Milan o di un ritorno alla Juventus.