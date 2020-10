Leonardo tenta il furto in casa Milan

MILANO – Dalla retrocessione in Serie B con l’Empoli fino a diventare uno dei centrocampisti più desiderati del panorama europeo. Stiamo parlando di Ismael Bennacer. L’algerino è nei piani di molte squadre tra cui il Manchester United che lo avrebbe individuato come sostituto di Paul Pogba, promesso sposo del Real Madrid. Il regista però non ha solo offerte dalla Premier League: su di lui, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe anche il PSG.

LEONARDO E LA CLAUSOLA RESCISSORIA – Il direttore sportivo dei vicecampioni d'Europa vorrebbe portare sotto la tour Eiffel l'algerino per rinforzare la mediana del PSG. Non si esclude, per il momento, un tentativo per gennaio, quando il mercato riaprirà. L'entourage di Bennacer però al momento non starebbero pensando al trasferimento, forti di un contratto fino al 2024 con il club di via Aldo Rossi. Ma c'è un problema: dalla prossima estate l'algerino potrebbe svincolarsi tramite il pagamento della clausola da 50 milioni pagabili, però, in un'unica rata.