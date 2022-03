Leonardo: “Ibra? Se continua a parlare di noi ci sarà un motivo”

Ecco le parole del Direttore Sportivo del Paris Saint Germain Leonardo al quotidiano francese L'Equipe

Redazione Il Milanista

L'ex milanista e attuale d.s. del Paris Saint Germain Leonardo ha rilasciato un'intervista ai microfoni de L'Équipe, ai quali ha anche risposto a Zlatan Ibrahimovic il quale, nei giorni scorsi, aveva definito il PSG "un club senza disciplina". "Non voglio nemmeno rispondere. Dov’è l’indisciplina? Penso che ci sia un motivo se, ogni volta che un giocatore lascia il PSG, non riesce a smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire. Zlatan ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando un’intervista in cui ringrazia il PSG per tutto quello che hanno fatto per lui. Il PSG è esistito prima e dopo di lui. Ma dimmi, dov’è l’indisciplina?"

SUL RINNOVO DI MBAPPÉ - "Quante possibilità ci sono di prolungare il contratto? Non posso dirlo con precisione, ma abbiamo delle possibilità. Finché non ci sarà la firma con un altro club, proveremo di tutto, faremo di tutto per mantenere Kylian Mbappé. L’ultima cosa che metteremo sul contratto di Mbappé sarà l’importo dello stipendio. Vogliamo mettere Kylian nelle migliori condizioni per diventare il miglior giocatore possibile. Kylian ha un valore così grande che penso che sia tranquillo al riguardo. È secondario. Penso che per mettere la cifra ci vorranno due minuti alla fine".

SULL'OFFERTA DA 50 MILIONI A STAGIONE - "Non è assolutamente vero. Non c'è nessuna offerta scritta. Credo sia l'ultima cosa che metteremo. Per scrivere la cifra ci vogliono due minuti, ora conta metterlo nelle condizioni perché possa diventare il miglior giocatore possibile. Credo che Kylian stia facendo una riflessione. L'accoglienza che ha avuto sabato contro il Saint-Etienne è stata magnifica"

SUL POSSIBILE ARRIVO DI ZIDANE AL POSTO DI POCHETTINO -"Posso assicurare che non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore. Non abbiamo mai contattato Zidane o nessun altro. Posso dire che Pochettino non ha mai chiesto di partire. Non ho problemi con lui, parliamo di tutto". Per concludere, un pensiero su Sergio Ramos, arrivato in estate a parametro zero e quasi sempre ai box per infortunio: "Quando l'abbiamo ingaggiato, Ramos stava fisicamente bene. Sfortunatamente, quello che volevamo non è successo. Ma aspettiamo, la stagione non è finita".