Leao vola in Qatar. Bennacer e Ibra resteranno a Milanello

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, il report dei propri giocatori impegnati con le proprie nazionali

Redazione Il Milanista

Rafael Leao parteciperà con il suo Portogallo al Mondiale qatariota previsto a fine anno. Chi invece rimarrà in Italia sono Ibrahimovic e Bennacer eliminati ieri sera.

LEÃO AI MONDIALI, DELUSIONE PER BENNACER E IBRA

Il Portogallo di Rafa festeggia la qualificazione, out Algeria e Svezia. Ancora in gol Giroud

Una notte di verdetti per i tanti rossoneri impegnati con le rispettive nazionali. Sorride Leão, che vola ai Mondiali in Qatar con il suo Portogallo: 2-0 il risultato contro la Macedonia del Nord, per effetto della doppietta di Bruno Fernandes. Rafa è subentrato a Diogo Jota al 76', a risultato acquisito. Sentimento opposto per Bennacer e Ibrahimović, che come Rafa si giocavano l'accesso alla rassegna intercontinentale.

L'Algeria di Isma (in campo per tutta la partita), dopo aver vinto 1-0 in Camerun, è stata sconfitta ai supplementari nella gara di ritorno. Di Toko Ekambi al 124' il gol che ha estromesso i Campioni d'Africa 2019 dal prossimo Mondiale. Stessa sorte per la Svezia di Zlatan, sconfitta 2-0 dalla Polonia: in gol Lewandowski e Zieliński, mentre l'11 rossonero è entrato in campo all'80' al posto di Danielson. Si qualifica invece il Senegal di Ballo-Touré, in panchina ieri nella vittoria dei suoi ai rigori contro l'Egitto.

Tutte amichevoli per gli altri rossoneri: la Francia ha dilagato contro il Sudafrica con un netto 5-0. Le due note molto positive da segnalare sono l'esordio da titolare di Mike Maignan e un altro gol di Giroud, dopo quello contro la Costa d'Avorio. Olivier, titolare per la seconda partita di fila, ha segnato il gol del 2-0 su assist di Griezmann, salendo così a quota 48 in nazionale e avvicinando ulteriormente il record-man Henry, a quota 51. Panchina per Theo Hernández.

Titolare e in campo per 90' anche Tonali nella vittoria dell'Italia a Konya contro la Turchia. Ottava presenza in nazionale maggiore per Sandro, che ha servito a Raspadori l'assist del gol del 2-1. Panchina per Krunić nell'amichevole vinta 1-0 dalla Bosnia sul Lussemburgo, poco più di mezz'ora in campo per Saelemaekers nel successo del Belgio sul Burkina Faso, 3-0 in amichevole. Sconfitta, sempre in amichevole, per la Costa d'Avorio di Kessie: 3-0 contro l'Inghilterra a Wembley e 90' per Franck.