Leao versione show-man: tante giocate e poca finalizzazione, i tifosi…

Fra i protagonisti della sfida di ieri sera c'è stato sicuramente Rafael Leao. L'attaccante portoghese in forza al Milan ha potuto dare sfoggio di grandissima agilità e abilità nel dribbling, seppur, da sottolineare, contro un avversario non irresistibile. Le qualità però ci sono tutte e sono evidenti. Manca però, e non da poche partite, un pò di concretezza al giovane classe 1999. Il Milan sta aspettando pazientemente la sua crescita da diverso tempo. E i tifosi, ugualmente, da lui si aspettano sempre qualcosa in più.