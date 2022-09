Milan, senza Leao è tutta un’altra musica: i rossoneri devono blindarlo

Come riporta LaGazzettaDelloSport, Leao è la chiave di un Milan vincente: serve il rinnovo ma manca ancora l'accordo tra le parti

Redazione Il Milanista

Ci sono quei calciatori che, come si dice in gergo, spostano gli equilibri. Rafael Leao è senza ombra di dubbio uno di questi, come chiarisce LaGazzettaDelloSport. Esiste un Milan con e senza il portoghese, i numeri lo confermano. C'è un dato abbastanza rilevante in merito alla media punti dei rossoneri con e senza Rafa.

Con il numero 17 in campo da titolare i rossoneri hanno mantenuto una media di 2,3 punti a partita. Quando invece il nativo di Almada siede in tribuna - come nell'ultimo turno di campionato - la media punti del Diavolo scende a 1,4 punti a partita. Una differenza abissale che sottolinea come Pioli sia stato bravo a costruire un Milan vincente ma che, d'altra parte, Leao è troppo determinante per gli obiettivi dei rossoneri.

Il tema centrale però resta sempre quello del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024 e con tanti club pronti a fare follie per lui. Su tutti il Chelsea che continua a corteggiarlo ma il portoghese ha messo in cima alle priorità il Milan. Il calciatore si trova bene a Milano ma ancora manca l'intesa per prolungare la sua esperienza alla corte di Pioli e di San Siro. Il dialogo con la società è aperto, con Jorge Mendes che spinge per un ingaggio top per il suo assistito. I prossimi mesi saranno decisivi e chiariranno il futuro del classe 1999.