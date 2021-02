Leao nei piani del Barcellona. La risposta di Maldini

MILANO – Durante l’estate del 2018 il fondo Elliott ha deciso di prendere la gestione del Milan a seguito dei debiti con l’ex proprietà guidata da Mr Li. Dopo il primo anno in cui il gruppo di Paul Singer si è dovuto relazionare con una nuova realtà, il fondo ha deciso di portare avanti un progetto per rilanciare le ambizioni del club rossonero: spazio a giocatori giovani dal grande potenziale che possano dare subito una mano alla squadra e che si possono rivendere in nome del bilancio. Il primo giocatore ad arrivare, seguendo questa nuova filosofia, è stato Rafael Leao. Il portoghese è sbarcato in Italia dopo che il fondo ha versato 30 milioni nelle casse del Lille, sua ex squadra dove aveva fatto innamorare molti club.

Se i primi mesi in rossonero del portoghese hanno avuto più ombre che luci, l’arrivo di Pioli ha iniziato a far brillare nuovamente la stella dell’ex Lille. Soprattutto in questa stagione dove il classe ’99 ha messo a referto 6 gol e 5 assist in 24 presenze (oltre il gol più veloce della Serie A). Maldini era sicuro, fin da subito, dell’investimento e ora valuta il portoghese 40 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe lievitare se nei prossimi mesi l’ex Capitano dovesse incontrare l’agente del ragazzo, Jorge Mendes, e trattare il rinnovo del contratto che scadrà a giugno 2024. C’è tempo. E’ vero ma le ottime prestazioni di Rafael Leao stanno attirando l’interesse di grandi club. Tra questi il Barcellona.

Il Barcellona vuole Rafael Leao. La proposta di Maldini e Massara