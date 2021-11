Estro e forza a disposizione di Pioli: contro la viola serve il Leao migliore

Rafael Leao è esploso sotto la cura Stefano Pioli. Stasera contro la Fiorentina servirà una grande prova da parte sua.

Da quasi due anni a questa parte è tutta la squadra rossonera a girare bene. L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha inculcato una mentalità non da poco nella testa dei giocatori. Giocatori che ora sembrano pronti a lottare per qualcosa di importante. Lo Scudetto pare essere l'obiettivo più alla portata. Un obiettivo non dichiarato, ma che visti i risultati e la classifica non può che che far emergere l'entusiasmo di tutti i tifosi rossoneri. Dalle parti di Milano sponda rossonera lo Scudetto è qualcosa che ormai manca da troppo tempo. Ragion per cui, questa può essere davvero la stagione buona, visto e considerato che le inseguitrici di Milan e Napoli non sono poi così vicine. Obiettivo Scudetto dunque per il Milan. Con un Rafael Leao in più a cavalcare tutta la fascia e regalare giocate da fuoriclasse ai tifosi e agli addetti ai lavori.