Leao: “Maldini e Ibra punti di riferimento. Il talento non mi basta”

Rafael Leao ha parlato in vista del derby di Milano ai microfoni dI La Repubblica.

L’attaccante del Milan, Rafael Leao , ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica. La prima domanda, ovviamente, riguarda il derby di domani: "Ricordo quello vinto col mio assist a Ibra, peccato che non ci fosse il pubblico. Vogliamo vincere davanti ai tifosi. Se vale un pezzo di Scudetto? È presto: l’ultimo se lo è preso l’Inter, va rispettata. Ma un derby è un derby, vincerlo è importante".

GLI ESEMPI, DA ZLATAN A MALDINI - "Zlatan è un fratello maggiore, gli sto sempre vicino. Lui sa che posso fare la differenza con i piedi, ma mi mostra che l’importante è la testa, restare sempre concentrato. Il miei punti di riferimento? Pioli, un allenatore esigente. Maldini, un idolo che parla con semplicità perché ognuno di noi dia il meglio. E Ibra, un esempio per il passato e per il presente: l’età per lui è un numero".