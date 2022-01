Milan-Genoa, i tifosi eleggono Leao come MPV del match

I tifosi rossoneri hanno eletto Leao come il miglior giocatore del match di Coppa Italia tra Milan e Genoa.

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan è uscito vittorioso da San Siro nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa. La gara, valevole per gli ottavi di finale, ha visto trionfare i rossoneri nei minuti supplementari. Dopo il vantaggio iniziale dei grifoni grazie alla rete di Ostigard, c’è stato il pareggio dei diavoli al 74’ grazie al gol di Giroud. La gara termina in parità alla fine dei 90’ regolari e così le due squadre si sfidano nei tempi supplementari. A portare in vantaggio gli uomini di Pioli ci pensa Leao al 102’, seguito poi da Saelemaekers al 112’. Vittoria per 3-1, che permette alla squadra milanese di passare il turno.

Tra i protagonisti del match vi è, senza dubbio, Rafael Leao. Il portoghese è stato eletto dai tifosi come l’MVP del match. Ad annunciarlo è stata la società meneghina sul sito acmilan.com. Ecco il comunicato:

Una gara da protagonista, come spesso sta accadendo in questo inizio di 2022. Rafael Leão è entrato e ha determinato un Milan-Genoa fino a quel momento in grande equilibrio. Una prestazione maiuscola, condita da uno splendido gol e da sgasate continue sulla corsia mancina. Anche il popolo rossonero ha apprezzato l'impatto del talento portoghese sul match, tanto da premiarlo con il 71% dei voti come miglior giocatore della sfida.

Veniamo ai numeri della partita di Rafa. Nonostante il suo ingresso sia arrivato solo al 62', il numero 17 rossonero ha ottenuto il primato per tiri nello specchio (2), tiri respinti (2) e tiri parati (1). Ottimo anche il suo apporto per i compagni, come evidenziato dal numero di cross effettuati (3) e di occasioni create (3). Una gara totale, per un giocatore che è sempre più un punto di riferimento per Mister Pioli. Bravo Rafa, avanti così!