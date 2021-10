Leao: “Domani sarà come una finale. Voglio aiutare sempre la mia squadra”

Ecco le parole ai microfoni di Sky Sport di Rafael Leao in vista del match del Milan contro il Porto per la 3a giornata di Serie A

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'esterno portoghese del Milan Rafael Leao , in vista del match di domani sera contro il Porto per la terza giornata di Champions League.

SUL RITORNO A GIOCARE IN PORTOGALLO - "E' sempre bello giocare in Portogallo. Vicino alla mia famiglia. Questo è un aspetto importante. Verrà la mia famiglia a vedermi e sono carico e questo può essere un aspetto importante per fare bene"