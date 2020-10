Le10sport – Il Milan al lavoro per Thauvin

MILANO – Durante l’ultimo mercato il Milan ha provato ad affondare il colpo per portare a Milanello Thauvin. Ma a bloccare il trasferimento la richiesta del Marsiglia da 15 milioni di euro, ma Maldini e Massara ancora non hanno perso la speranza di chiudere la trattativa tanto che, secondo “le10sport.com“, sarebbero in contatto continuo con gli agenti del francese. Il portale ricorda come Thauvin sia in scadenza di contratto con l’Olympique e, al momento, ci sarebbero margini per il rinnovo. E il Milan potrebbe piazzare il colpo.