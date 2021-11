Milan, Criscitiello: “Le seconde linee non sono all’altezza”

Il giornalista ha parlato della sconfitta di ieri contro il Sassuolo e della situazione in casa Milan. Necessari rinforzi a gennaio.

Redazione Il Milanista

Nella gara di ieri pomeriggio il Milan è stato fermato dal Sassuolo con un sonoro 3-1. Per gli uomini di Pioli questa è la seconda sconfitta in campionato, dopo lo stop di Firenze. Nell’ambiente rossonero c’è grande amarezza, per la prestazione fornita e per i punti persi. Infatti il Milan vede il Napoli allontanarsi. I partenopei hanno sconfitto in casa la Lazio, portandosi a quota 35 gol e primi in solitaria in classifica. Inoltre i rossoneri sentono sempre più vicina la presenza dell’Inter, ora a -1. I diavoli sono consapevoli che non possono più sbagliare, se vogliono continuare a lottare per lo scudetto.

Sulla brutta prestazione di ieri è intervenuto Michele Criscitiello. Il giornalista ha parlato a MilanNews e ha dichiarato: “Andiamo sul campo. Il Milan inizia a perdere punti e pezzi. Crolla in casa con il Sassuolo perché paga la trasferta di Madrid. Cosa che capiterà a tutte quelle che non hanno l'organico per fare due competizioni a grande livelli. Il Sassuolo è spavaldo, come lo era il Verona quando meritava di vincere a Milano”. Per il giornalista complice della sconfitta è stata la mancanza di riposo dei rossoneri in seguito alla sfida di Champions League. La vittoria con l’Atletico Madrid ha levato molte energie agli uomini di Pioli.

Criscitiello continua analizzando la situazione di Milanello: “I rossoneri avevano da tempo il fiatone e da tempo meritavano di non vincere partite poi vinte con grossi rischi. La squadra ha bisogno di rinforzi e, soprattutto se dovesse passare in Champions (molto difficile), bisogna dare a Pioli uomini validi nei 18-20 e non nei 9-10 elementi. Lo avevamo scritto una settimana fa. Le seconde linee del Milan non sono all'altezza. E si è visto”. L’unico modo per poter vincere e tentare di rimanere in corsa per lo scudetto è intervenire sul mercato di gennaio. La squadra deve essere rinforzata: ne è certo Criscitiello, così come lo è la dirigenza rossonera.