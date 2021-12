Le rossonere crollano al Vismara: 3 a 0 dell’Inter

Le ragazze di Maurizio Ganz capitolano al Vismara per 3 a 0 contro le cugine dell'Inter. Milan alla seconda sconfitta stagionale

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri le ragazze del Milan Femminile di Maurizio Ganz hanno affrontato l'Inter. Le nerazzurre si sono imposte per 3 a 0. Ecco il report del match pubblicato sul sito delle rossonero acmilan.com

ROSSONERE KO NEL DERBY

Pomeriggio no per la squadra di Ganz: al Vismara è 3-0 per l'Inter

Una brutta giornata. L'atteso Derby dicembrino del Vismara è vinto dall'Inter, che si impone per 3-0 sul Milan di Maurizio Ganz con tre reti segnate nella prima mezzora. Le rossonere hanno provato a reagire nella ripresa, impegnando più volte il portiere nerazzurro Durante, ma il punteggio è rimasto invariato. Nonostante un avvio di partita incoraggiante, arriva quindi il secondo ko stagionale per il Milan, che resta al 3° posto in classifica.

Per le rossonere ora in programma ci sono due appuntamenti molto importanti, per riscattare il pomeriggio di oggi e chiudere al meglio il 2021: domenica prossima l'ultima del girone d'andata in trasferta contro la Juventus; venerdì 17 la sfida decisiva per il passaggio del turno in Coppa Italia sul campo dell'Hellas Verona.

LA CRONACA

Milan in campo con i ritorni importanti di Thrige e Jane, e l'inizio è incoraggiante con la squadra pericolosa in avanti soprattutto con Thomas. La partita però la sblocca l'Inter al 13': corner di Karchouni, testa di Kathellen ed è 0-1. La reazione rossonera è soprattutto su un corner di Jane che diventa un tiro al 25', ma al 27' arriva il raddoppio nerazzurro con Ajara Njoya, che trafigge un'incolpevole Giuliani con un sinistro imparabile da fuori. Le rossonere accusano il colpo e al 32' arriva il clamoroso 0-3: sugli sviluppi di un corner un'ingenuità di Adami provoca un calcio di rigore trasformato da Karchouni. Il Milan reagisce immediatamente: al 34' Durante dice di no a Giacinti, che al 44' colpisce la traversa al termine di una bella progressione in area.

Dopo una chance in avvio per Marinelli, che conclude di poco a lato, le rossonere insistono e al 55' Durante si supera con due riflessi prima sulla conclusione di Giacinti e poi su un colpo di testa schiacciato di Thrige. Al 59' è Thomas a farsi dire di no dal portiere nerazzurro, poi i ritmi calano nonostante le numerose sostituzioni. Al 73' l'Inter sfiora il quarto gol con Bonetti, negli ultimi minuti il Milan fa tanto possesso ma non riesce a rendere meno pesante il passivo. Finisce 0-3.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 0-3

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Árnadóttir, Agard (20' st Stapelfeldt), Fusetti (40' st Rizza); Thrige, Adami (34' st Longo), Grimshaw, Jane (40' st Selimhodzic), Bergamaschi; Giacinti, Thomas. A disp.: Fedele, Korenčiová; Tucceri Cimini; Cortesi, Miotto. All.: Ganz.

INTER (4-3-2-1): Durante; Sønstevold, Kathellen, Alborghetti (1' st Landström), Merlo; Csiszàr, Pandini (17' st Brustia), Karchouni (30' st Simonetti); Bonetti, Marinelli (17' st M. Portales); Njoya Ajara (40' st Polli). A disp.: Gilardi, Santi, Regazzoli, Vergani. All: Guarino.

Arbitro: Carella di Bari

Gol: 13' Kathellen (I), 27' Njoya Ajara (I), 32' rig. Karchouni (I).

Ammonite: 31' Adami (M), 31' st Fusetti (M).