Le rivali rossonere: Marani racconta Juventus e Atalanta

Nel corso del suo commento su Tuttosport, Matteo Marani ha commentato l'amichevole giocata ieri tra Juventus e Atalanta , vinta dai padroni di casa: "E se la sfida di ieri sera tra Juve e Atalanta avesse rappresentato più di un'amichevole, magari un antipasto di scudetto? A sei giorni dal via della Serie A, con le ultime settimane che hanno aumentato i dubbi di molte squadre di vertice, bianconeri e nerazzurri appaiono tra le realtà più solide e sicure del campionato. Dei grandi club, la Juve è l’unica a non avere sacrificato pezzi pregiati sul mercato .

I bergamaschi hanno mostrato una formidabile continuità di rendimento: tre volte terzi negli ultimi tre anni, quarti come punti totali nelle cinque stagioni firmate Gasp. L’Atalanta è una presenza fissa lassù, un po’ come era capitato al Verona di Bagnoli prima dello storico scudetto del 1985. Il freno per la Dea è stato novembre: se passerà l’autunno indenne, saranno guai per tutti".