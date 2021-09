Le probabili formazioni delle italiane nelle competizioni europee

Ecco le probabili formazioni dei club italiani nelle competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League

Oggi iniziano ufficialmente le avventure dei club italiani in Europa. Inter, Milan, Juventus, Atalanta si daranno battaglia per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Giovedì invece sarà il turno di Napoli e Lazio, impegnate in Europa League, e della Romain Conference League. Ecco le probabili formazioni delle squadre.