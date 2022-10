Milan, tutte le partite del Settore Giovanile rossonero del weekend

Durante questo fine settimana il Settore Giovanile rossonero è chiamato a scendere in campo per molti appuntamenti. Tra sabato e domenica sono in programma ben 12 partite, con la Primavera di Ignazio Abate pronta ad aprire il weekend. I rossoneri sono chiamati a scendere in campo contro l’Udinese e cercano riscatto dopo l’ultima sconfitta con l’Empoli. Il fine settimana termina invece con la Primavera Femminile, impegnata nella difficilissima trasferta contro la Juve. Per l’Under 12,11,10 e 9 maschili si tratta della seconda giornata di campionato, così come per l’U13 e 11 femminili. Vediamo di seguito il programma del weekend: