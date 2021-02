Le parole a Sky di Pioli, Leao e Falco

MILANO – Giornata di vigilia per il Milan che domani ospiterà la Stella Rossa per i sedicesimi di finali di Europa League. Ecco le parole dei rossoneri di Stefano Pioli e Rafael Leao e di Filippo Falco a Sky

Stefano Piolo a Sky

Ecco le parole di Stefano Pioli all’emittente satellitare – “Il sentimento è quello di tornare a giocare ai nostri livelli. Veniamo da una settimana particolarmente difficile e impegnativa, soprattutto nelle due partite di campionato in cui non siamo riusciti a giocare secondo le nostre idee e le nostre qualità. Non esserci riusciti ci ha fatto male, ma allo stesso tempo siamo consapevoli degli errori che abbiamo fatto. Proviamo ad imparare da queste due lezioni per poi tornare a mettere in campo prestazioni all’altezza delle nostre qualità”.

Sul momento: “È chiaro che si può cadere, non è un fallimento cadere in queste partite. Fallimento sarebbe stare fermi nel punto di caduta, invece noi dobbiamo ripartire, riprendere le nostre convinzioni e certezze e cercare di giocare con più ritmo, più intensità e più qualità a partire dalla partita di domani”.

Sugli errori: “Siamo una squadra giovane ma siamo una squadra matura, consapevole. Aver visto in questi giorni meno sorrisi è giusto e normale, deve essere così. Non ho visto rassegnazione, giocatori col morale a terra. È un gruppo compatto che sa di aver passato una settimana difficile ma sa che da domani si può ripartire. Abbiamo perso da squadra, non per un singolo giocatore. Non cerchiamo i colpevoli ma cerchiamo le situazioni dove possiamo migliorare e dove abbiamo sbagliato”.

Rafael Leao a Sky

Ai microfoni di Sky è intervenuto il portoghese Rafael Leao: “Quando si perde è così, ma non possiamo rimanere tristi. Vogliamo far vedere a tutti quello che possiamo fare”.

Hai capito meglio il nostro calcio? – “Il campionato italiano è diverso da quello francese. Adesso mi trovo bene, tutti mi aiutano a crescere. Sto facendo bene aiutando la squadra e sono felice”.

Quanto è importante la fiducia di mister Pioli? – “È molto importante avere la sua fiducia”.

Filippo Falco a Sky

Ecco le parole di Filippo Falco, giocatore della Stella Rossa, ai microfoni di Sky Sport:

Sul trasferimento – “Ho subito detto di sì, questo primo mese qui è stato bello e intenso“.

Su Stankovic – “Il mister è caparbio come era da giocatore, ha portato molto d’Italia anche a livello tattico, ci ha dato una mano a crescere“.

Sull’ambientamento – “Ci vuole un po’ di tempo per ambientarsi, sono stato accolto benissimo, la città è fantastica. Mi adatterò sempre di più per fare bene”.

Sulla sfida di domani – “All’andata abbiamo fatto un grande risultato, il Milan è tra le migliori in Italia, in Europa e nel Mondo, è difficile ma ci proveremo“.

Sull’atteggiamento – “Abbiamo grande rispetto del Milan, cercheremo di colpire al momento giusto e magari fare male“.