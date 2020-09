Le Pagelle di Crudeli – Ibrahimovic tirato a lucido. Segnali positivi da Calabria

MILANO – Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli in esclusiva per “IlMilanista.it” di Milan-Bologna 2 a 0:

DONNARUMMA – 6

Dalle sue parti, il Bologna non si vede quasi mai. Più per meriti dei rossoneri che per demeriti loro. Capitano e spettatore non pagante. Il primo tiro del Bologna arriva al minuto 78.

CALABRIA – 7

Pioli in conferenza stampa aveva detto di essere soddisfatto della sua crescita. Oggi Calabria ha ricambiato la stima del tecnico con una prestazione autorevole.

KJAER – 6,5

Bravo nelle coperture. Tiene bene la linea difensiva ma Palacio e Barrow oggi gli creano pochi problemi. ( Dal 70′ DUARTE – 6 Entra e fa il suo dovere senza strafare)

GABBIA- 6,5

Oramai è una sicurezza in questo Milan. Oggi gioca una partita molto ordinata e pulita. Il ragazzo classe ’99 continua a fari a notare.

THEO HERNANDEZ – 7

Riprende da eravamo rimasti l’anno scorso. Miglior terzino sinistro per corsa, gol e assist. E’ sempre una certezza in questo Milan. Prezioso anche con la testa che salva il Milan da una palla morbida messa in area di rigore.

KESSIE’ – 6,5

Forza, velocità e muscoli, bastano queste tre parole per spiegare la partita dell’ivoriano. Partita in crescendo. (Dal 75′ TONALI – 6 Sufficienza piena per il ragazzo che sognava questo giorno fin da bambino)

BENNACER – 6

Tanta qualità, ma l’algerino sbaglia clamorosamente un gol con Skorupski clamorosamente battuto. Si procura il rigore trasformato da Ibrahimovic a inizio ripresa (Dal 85′ KRUNIC – 3 Impensabile entrare in campo e farsi ammonire )

CASTILLEJO – 5,5

Meglio bene rispetto ai suoi compagni di reparto, ma non sta bene e a fine primo tempo Pioli lo lascia in panchina. ( dal 46′ . SAELEMAEKERS – 6 Entra e prova subito a servire Ibrahimovic. Il ragazzo arrivato da perfetto sconosciuto fa una grande frazione)

CALHANOGLU – 6

Dietro Ibrahimovic disegna linee incredibili. Si trova benissimo con Rebic e con lo svedese. Deve essere la stagione della consacrazione. (dal 71 DIAZ – 6 Sorprende per la capacità di calciare indifferentemente sia con il destro che con il sinistro)

REBIC – 6

Sulla fascia sinistra del Milan fa quello che vuole: fondamentale sia in fase di spinta che in copertura. Le ripartenze rossonere passano dai suoi piedi

IBRAHIMOVIC – 7,5

Stacco imperioso tra due avversari che porta al gol dell'1 a 0. Se fosse un film sarebbe "Lo strano caso di Zlatan Ibrahimovic". Devastane nonostante un'ottima prestazione di Tomiyasu che prova a limitarlo e bloccarlo. Non perdona dagli 11 metri, dopo l'errore di Cagliari della scorsa stagione.